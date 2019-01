Cosa prevede il piano di salvataggio dell'Atac a Roma

È partito il piano di salvataggio dell'Atac. Con il via libera al concordato preventivo da parte dei creditori dell'azienda, arrivato con il 70% dei voti a favore. Svolta dunque per il futuro dell'azienda municipalizzata dei trasporti di Roma sui cui pesano 1,4 miliardi di debiti. Adesso deve esprimersi il tribunale fallimentare per confermare la votazione con una sentenza di omologa, ma il risultato ha già fatto esultare il Movimento 5 stelle. La sindaca Virginia Raggi ha promesso: «Atac rinasce e resta dei cittadini. Salviamo 11 mila posti di lavoro. Conti in regola, multe a chi non paga biglietti e rilancio». Secondo il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli «il via libera al concordato Atac è un grandissimo risultato per Roma e l'Italia intera. L'azienda non è finita in pasto ai privati come le autostrade o gli aeroporti». E pure Beppe Grillo, fondatore del Movimento, ha applaudito sui social: «L'Atac è salva ed è pronta per il futuro! #anvediroma».