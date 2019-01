Traballa la leadership di Di Maio sui Cinque Stelle

Racconta un parlamentare: «Dell'uscita di Beppe nessuno di noi sapeva nulla. Ma lui si muove con forte autonomia in questa fase. Forse ha avvertito solo la Casaleggio. Ma il problema non è quello che dice o non dice, oppure il disagio su posizioni in contraddizione con quello che si è detto in passato, anche perché in Parlamento la maggioranza di noi è pro vaccini. Il problema vero è che leggendo i commenti sui social o nelle chat interne, i nostri militanti ci attaccano sia per la giravolta pro Vax sia per l'accoglienza ai migranti della Sea Watch!».

TONI BASSI, MA M5S TEME L'EMORRAGIA DI VOTI

Proprio dai vertici e dalla stessa Casaleggio è stato imposto di tenere i toni bassi, perché nessuno - come forse lo stesso Matteo Salvini sull'altro fronte - vuole una crisi di governo prima delle Europee. Fatto sta che tra Cinquestelle e Lega i rapporti sono ai minimi: si litiga sulle trivelle, sulla Tav, sull'immigrazione, la Commissione banche, sul reddito di cittadinanza, si fa fatica a scrivere gli emendamenti al decreto semplificazione, si dà già per scontato che fioccheranno immense polemiche sulla legittima difesa. Dagli ambienti grillini spiegano che danno quasi per scontata una battuta d'arresto alle prossime Europee. Non fosse altro perché, al di là di quello che dicono i sondaggi, i voti persi non riguardano soltanto gli scontenti per il via libera al Tap in Puglia o al salvataggio di Carige. «I consensi - nota un parlamentare - stanno calando soprattutto tra gli ex moderati che in passato sceglievano Forza Italia e il Pd e alle Europee sceglieranno Salvini, oppure aumenteranno le fila dell'astensione».

PRESSING SUI SINDACI PER ACCELERARE IL REDDITO DI CITTADINANZA