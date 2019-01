Perché Erdogan ha ragione a considerare i curdi siriani terroristi

Ma ha ancora più ragione nel sostenere – i fatti parlano - che i curdi siriani del Pyd-Ypg hanno fatto della regione siriana da loro controllata, incluse Manbj e Kobane, il “santuario” che ospita i terroristi curdi del Pkk che dal Rojava (così i curdi siriani chiamano il loro territorio) partono per compiere efferati attentati in Turchia e nel Rojava trovano totale protezione dopo aver seminato sangue in Turchia. Il tutto, dentro una logica di guerra terroristica dissennata che il Pkk sviluppa da decenni in Turchia, senza alcuna prospettiva di vittoria, tanto che il suo leader storico Abdellah Ocalan (ora detenuto in Turchia) ha fatto invano di tutto per fermarla. Non è la prima volta che l’opinione pubblica europea si commuove per il destino di sciagurate organizzazioni terroristiche dall’ambigua vocazione irredentista e non sarà l’ultima. Ma nel caso del blocco Pkk-Pyd-Ypg l’errore è incredibile e clamoroso.