Di Maio promette il reddito di cittadinanza a 260 mila invalidi

Il decreto con cui il governo intende disciplinare il reddito di cittadinanza, tuttavia, non è ancora pronto. Potrebbe arrivare venerdì 11 gennaio, o più probabilmente nel corso della prossima settimana. In base all'ultima bozza disponibile, sono confermate l’integrazione di 500 euro mensili per un single con Isee pari a zero (l’importo cresce in base al nucleo familiare), in aggiunta a 280 euro di contributo per l'affitto (150 euro per chi ha un mutuo). Per la pensione di cittadinanza il sostegno è di 630 euro al mese per un componente con oltre 65 anni (882 euro per due componenti) e il contributo per l'affitto ammonta a 150 euro. La durata del sostegno resta di 18 mesi, prorogabili per altri 18. Il reddito è condizionato alla dichiarazione da parte dei componenti maggiorenni della famiglia di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione a un percorso personalizzato di formazione o di inclusione sociale. Sarà necessario registrarsi su una piattaforma digitale, consultarla ogni giorno e controllare se ci sono compiti da svolgere. Si dovrà, inoltre, accettare di partecipare ad attività di pubblica utilità promosse dai Comuni. Il tutto dovrebbe partire dal mese di aprile.