Conte vince su Salvini affidando i migranti alla Chiesa valdese

Il tira e molla sui migranti va avanti fino all'ultimo. Salvini è tornato dalla Polonia intorno alle 21 e fa sapere che, per ragioni di orario, l'incontro con Conte rischia di saltare. L'intesa siglata da Conte con l'Europa lo ha scavalcato ed è difficile da disattendere, ma il vicepremier vuole mettere in chiaro - spiegano dal governo - che è lui a decidere la linea sull'immigrazione. Lo ha ribadito per tutta la giornata, prima di entrare - alle 23 - a Palazzo Chigi e anche, via Twitter, a vertice in corso: «Io non mollo». Peccato che mentre il Viminale ripeteva porti chiusi in realtà negli ultimi mesi senza la lente della propaganda siano arrivate in Italia centinaia di persone. In ogni caso alla fine il governo ha cercato di mostrare unità con tanto di fonti leghiste che hanno fatto sapere che Salvini è «molto soddisfatto» perché «il governo è compatto sulla linea rigorosa, porti chiusi, lotta agli scafisti e alle ong». Ma nuovi arrivi, sia pur ridotti, ci saranno e alla fine l'intesa tra Conte, spalleggiato da Di Maio, e Salvini, viene siglata su due binari. Il primo è la condizione che non ci sia nessun costo per "gli italiani" (di qui 'l'aiuto' accettato dalla chiesa valdese). Il secondo è alzare la voce in Europa perché sette Paesi, a partire dalla Germania, accolgano 200 migranti sbarcati lo scorso anno in Italia e sui quali si erano impegnati: il premier - fanno sapere da Chigi - chiederà un incontro al commissario europeo Avramopoulos. Insomma ora il governo vorrebbe ottenere quello che ha avuto Malta aprendo però la sua isola all'accoglienza. La prossima volta «meglio incontrarsi prima che dopo», sembra abbia detto Salvini a Conte e Di Maio, che lo hanno spiazzato con una fuga in avanti voluta dal M5s anche per tranquillizzare l'ala più a sinistra del Movimento.