Sulla Tav Salvini ha aperto al referendum

L'analisi costi benefici sulla Torino Lione sta arrivando e con tutta probabilità darà parere negativo sull'opera, per questo il leader della Lega Matteo Salvini ha già proposto di voler ricorrere al referendum. «Al governo si discute, anche sulle infrastrutture. Io sono a favore di nuove strade e ferrovie. La Tap, ad esempio, è in corso di lavorazione. Sono a favore della Tav e affinché vada avanti. Se l'analisi dei tecnici sulla Tav fosse negativa, nessuno di noi vorrebbe né potrebbe fermare una richiesta di referendum», ha dichiarato il vicepremier, in un'intervista a Rtl. L'analisi costi benefici sull'opera è contenuta nella relazione consegnata al governo il 9 gennaio e definita ancora una «bozza preliminare». Nel governo si confrontano le linee del M5s, che vuole lo stop dell'opera, e della Lega, che è invece contraria. «Non l'ho letta, è uno studio preliminare», ha infatti preso tempo il vicepremier Luigi Di Maio. «Aspettiamo il dato ufficiale, ha detto, i tecnici dovranno parlare e dire se quell'opera è un buon investimento». Il Movimento, ha aggiunto Di Maio, «è contro quell'opera» e quelle risorse potrebbero essere utilizzate per migliorare la mobilità cittadina.