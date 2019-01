No, Matteo Salvini non farà cadere il governo

NEMMENO SALVINI CREDE CIECAMENTE AI SONDAGGI

Prima risposta: Salvini è un vecchio volpone e conosce la ferrea regola per cui chi provoca le elezioni puntualmente le perde. Capitò a Bettino Craxi, Ciriaco De Mita, Silvio Berlusconi, accadrebbe anche a lui. Secondo, Salvini sa che nei sondaggi la cifra più importante è il loro costo: chi salda la fattura viene sempre agevolato. E la Lega oggi è la sola a commissionare continuamente sondaggi: in apparenza vuole conoscerne l’esito, nella sostanza è essa stessa a determinarlo. E dunque Salvini non prende per oro colato le previsioni di trionfo che gli vengono accreditate. Terza ragione per cui il ministro dell'Interno evita le elezioni è che Sergio Mattarella non gliele concederà. D’accordo, al Quirinale non c’è un presidente politico come Oscar Luigi Scalfaro o Giorgio Napolitano, ma la Costituzione sta sul comodino e difficilmente Sergio Mattarella scioglierà un parlamento pronto a esprimere altre maggioranze.