Per Conte con quota 100 «esce un lavoratore e ne entrano 2-3»

Reddito di cittadinanza e quota 100. Le due misure cardine dell'azione del governo (la prima tanto cara ai grillini, la seconda alla Lega) spiegate dal premier Giuseppe Conte, che ha parlato agli Stati generali dei consulenti del lavoro. Innanzitutto un chiarimento sui tempi: «Le ragioni del differimento del reddito di cittadinanza stanno nel fatto che vogliamo fare le cose per bene. Non è concessione elettorale, ma manifesto di questo governo». Poi parentesi sulla riforma delle pensioni: «Stiamo impostando quota 100 non solo come cosa giusta, per superare la Fornero, ma soprattutto per assicurare ricambio generazionale». E a supporto di questa tesi ecco qualche dato: «Posso dire che Eni, e non à la sola, mi ha anticipato nel 2019 per un lavoratore che esce ne saranno occupati due/tre». Sull'approccio dei gialloverdi al tema del lavoro, il presidente del Consiglio ha spiegato: «Sin dall'inizio abbiamo coniugato il concetto di occupazione stabile al concetto di dignità. Senza un posto ciascuno ha la propria dignità, ma quella sociale non può che prescindere dal lavoro stabile».