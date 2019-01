Salvini chiude alla legalizzazione della cannabis proposta dal M5s

«Non passerà mai e non è nel contratto di governo». Con queste parole il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha chiuso alla proposta di legge del M5s per la legalizzazione della cannabis. Il testo, depositato a Palazzo Madama dal senatore Matteo Mantero, punta a depenalizzare la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati. Se venisse approvato renderebbe possibile coltivare fino a tre piante, detenere fino a 15 grammi di sostanza in casa propria e cinque grammi fuori. La legalizzazione della cannabis, secondo Mantero, consentirebbe inoltre «un risparmio dei costi legati alla repressione penale del fenomeno e riassorbirebbe buona parte dei profitti criminali del mercato nero, stimato in Italia in circa 30 miliardi di euro». Altre due proposte, depositate dal senatore Lello Ciampolillo, autorizzerebbero la coltivazione fino a quattro piante per uso terapeutico e ricreativo. Contro tutte queste proposte di legge si era già espresso il ministro leghista della Famiglia, Lorenzo Fontana. Mentre le altre forze politiche erano rimaste piuttosto spiazzate. Se i Radicali hanno plaudito all'iniziativa, ricordando che dal 2016 giace in parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare sulla legalizzazione delle droghe leggere, il Pd è rimasto cauto e ha evocato la necessità di un referendum nazionale. Nettamente contraria, invece, Forza Italia.