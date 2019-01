Comandano i terroni ma si sono dimenticati il Sud

Nonostante abbia "terronizzato" il potere ed esprima più della metà della classe dirigente, il Sud è assente dalle grandi decisioni del Paese. Non incide né ne beneficia. Nell'ultima manovra - al netto di un reddito di cittadinanza che non porterà benefici all'area perché lì i centri per l'impiego non hanno neppure i computer - c'è soltanto una misura diretta totalmente al Mezzogiorno: la decontribuzione al 100% per i suoi assunti. Peccato che il governo si sia dimenticato di inserire nella stessa manovra risorse certe per finanziarla.

IL MEZZOGIORNO NON RIVENDICA NEMMENO I DIRITTI COSTITUZIONALI

Ancora si discute se i treni ad alta capacità tra Napoli e Bari o tra Battipaglia e Reggio Calabria debbano viaggiare a 250 chilometri orari o 300 come nell'altro quadrante del Paese. Con i soldi della Sga, la bad bank del Banco di Napoli, si salverà la genovese Carige. La Confindustria si sgola per difendere il "meridionalistico" piano Industria 4.0, quando quei soldi sono andati quasi tutti al Nord. Senza dimenticare il dibattito sull'autonomia differenziata, dove i governatori del Nord con i nuovi poteri potranno imporre al Paese il prezzo e la qualità dei servizi e quelli delle Sud sono così timidi da non riuscire a rivendicare neppure quello che la Costituzione prevede. Cioè i Lep, i minimi sindacali del welfare per far sì che a Milano come a Ragusa le classi non abbiano più di 25 alunni e che ovunque ci sia almeno un autobus ogni 500 abitanti.

EMILIANO E DE LUCA CHIAMATI SOLO PER PARLARE DI XYLELLA E MALASANITÀ

Pomigliano d'Arco, al netto di qualche fortunato che si è trasferito al ministero dello Sviluppo economico, ha avuto qualche beneficio dall'aver mandato a Roma Luigi Di Maio? Intanto sta per perdere la Panda, il modello di Fiat Chrysler che si vende di più. Chi poi conosce il nome del segretario del Partito democratico della Campania o del coordinatore di Forza Italia della Sicilia? Mentre Michele Emiliano e Vincenzo De Luca vengono intervistati soltanto se c'è da parlare della Xylella o della malasanità. Ma poi che apporto danno al dibattito nazionale?