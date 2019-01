Cori antisemiti e razzisti durante Lazio-Novara

Cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezz'ora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati i cori «giallorosso ebreo» e «questa Roma qua sembra l'Africa». Cori anche contro i Carabinieri. Allo stadio sono presenti 13 mila persone, i cori arrivano da un ristretto gruppo della curva e nel "semideserto" degli spalti l'eco è evidente. l nuovo episodio all'Olimpico arriva al culmine di una settimana calda sul fronte tifoserie: martedì notte gli scontri tra ultras Lazio e forze dell'ordine a Piazza della Libertà, in occasione della festa per il compleanno del club, e nelle stesse ore la diffusione di volantini antisemiti che prendevano di mira Lazio e Napoli, firmati da un sedicente gruppo di romanisti.