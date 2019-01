I disabili in manovra sono (ancora) invisibili

AUMENTO DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ NON PERVENUTO

Tanto per incominciare nella Legge di Bilancio 2019 e nella bozza del decreto legge sul reddito e la pensione di cittadinanza non c'è (ancora) traccia dell'aumento delle pensioni d'invalidità, proclamato a gran voce dalla coalizione di centrodestra in campagna elettorale nonché uno degli obiettivi inseriti nel contratto di governo. Anche sul fronte delle misure per favorire l'occupazione delle persone disabili siamo messi maluccio: infatti i disabili sono esclusi dai previsti Patti di inclusione e per il lavoro così come non vi rientra chi li assiste. Mi sembra coerente l'obiettivo di incentivare l'inclusione lavorativa dei cittadini con disabilità, contenuto nel contratto di governo, e a voi?

SE I CRITERI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA PENALIZZANO I DISABILI

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza pare che ne godranno circa 260 mila disabili, almeno così ha promesso il vicepremier Luigi Di Maio. In Italia le persone con disabilità sono oltre 4 milioni ma forse conviene aspettare a denunciare l'irrisorietà della cifra, sai mai che poi s'arrabbino e, per ripicca, escludano anche quei pochi fortunati. Un numero così esiguo si spiega analizzando i criteri di assegnazione del reddito di cittadinanza che, in realtà, non ci agevolano affatto (per ulteriori approfondimenti potete leggere l'editoriale di Carlo Giacobini, direttore editoriale di Superando.it). I parametri Isee reddituali e patrimoniali richiesti per accedere alla misura sono bassissimi e non tengono minimamente conto di cosa comporta vivere in condizione di disabilità, anche dal punto di vista delle maggiori spese che devono essere sostenute. Non è previsto alcun coefficiente aggiuntivo nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia una persona non autosufficiente o con disabilità grave. Inoltre per calcolare il limite reddituale di riferimento verranno conteggiate pure le provvidenze assistenziali (pensione sociale, d'invalidità, cecità, sordità, e così via). Tale computo è escluso persino dal calcolo dell'Isee, ma il governo del cambiamento lo considera nel conteggio per determinare la soglia di reddito. Proprio un provvedimento a favore dei disabili! Per fortuna non verrà considerata l'indennità di accompagnamento e speriamo che, almeno su questo, il governo non cambi idea.