Quello che Salvini e Di Maio ignorano sulle pensioni

4. LA FAVOLA DEL TURNOVER OCCUPAZIONALE

La quarta questione che rende anacronistica Quota 100 è l’infondatezza della convinzione che incentivando il ritiro dei lavoratori più anziani si favorirà il turn over occupazionale. Essendo dubbia l’equazione che pensionando i vecchi si aumenterà l’occupazione giovanile. In ogni caso se mai c’è stata in alcuni periodi questa corrispondenza (nei decenni 60 e 70), certo non potrà esserci nei prossimi anni e in futuro. Perché con l’accelerato e prevedibile aumento dei processi di automazione e di trasferimento delle mansioni umane alle macchine è escluso, forse addirittura folle, pensare come sostengono i grillini, che per ogni lavoratore che verrà pensionato ci saranno da uno a tre giovani che prenderanno il suo posto. Piuttosto che evocare astratti automatismi, più improbabili di una bella battuta di Maurizio Crozza («In futuro si andrà in pensione a 80 anni, l’anno dopo aver trovato il posto fisso») converrebbe ricordare che i Paesi che hanno la più alta percentuale di popolazione attiva sono quelli in cui si incentiva a restare al lavoro non ad abbandonarlo. Come la Svezia che è in Europa il Paese che ha il tasso più alto (81,2%), ma dove è sempre attuale l’esortazione a lavorare sino a 75 anni, rivolta alcuni anni fa dal premier Fredrik Reinfeldt ai connazionali. Ma addirittura sino a 80 anni come in Giappone, altro Paese con elevato tasso di lavoratori attivi, dove i dipendenti pubblici, sia pure volontariamente, possono lavorare. E pure negli Usa che hanno attualmente una disoccupazione al 3,9% e dove la pensione scatta ai 65 anni, volendo si può restare al lavoro. Ha fatto scalpore nei mesi scorsi un barbiere, Anthony Mancinelli, che a 107 anni, a New York, continua a fare barbe e capelli. «Riesce a fare più tagli al giorno di un 20enne», ha detto la proprietaria del locale in cui lavora. «Non prende mai un giorno di ferie …perché dice che potrebbe morire!». Certo si tratta di un’assoluta eccezione, tuttavia in rete, su YouTube, girano ormai molti video che raccontano le imprese sportive di biker, tuffatori, marartoneti e arrampicatori di 80 e più anni. A riprova di una giovanile “anzianità muscolare” che non è più solo prerogativa di “fenomeni”.