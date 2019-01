Le ultime notizie sul reddito di cittadinanza del 12 gennaio 2019

Dopo un anno in cui si è entrati nel percorso del reddito di cittadinanza, «la prima offerta utile di lavoro congrua» che arrivi va accettata. Altrimenti si perde il sostegno. La novità è contenuta nell'ultima bozza del decreto che il governo si appresta a varare nel corso della prossima settimana, ancora oggetto di limature. In base a questo testo, quindi, decadrebbe dal beneficio non solo chi rifiuta un'offerta congrua dopo averne già rifiutate due, ma anche chi rifiuta un'offerta congrua dopo il 12esimo mese di fruizione del reddito, indipendentemente dal numero di offerte precedentemente ricevute.

COSA SI INTENDE PER OFFERTA DI LAVORO CONGRUA

Secondo i criteri apparsi in tutte le bozze circolate finora, per offerta congrua il governo M5s-Lega intende un lavoro entro i 100 km dalla residenza nei primi sei mesi di percezione del reddito, che salgono a 250 km superati i sei mesi. Oltre i 18 mesi, per chi quindi ottiene un rinnovo del beneficio, è considerata congrua un'offerta di lavoro «ovunque nel territorio italiano», nel caso in cui in famiglia non ci siano né minori né disabili. A chi accetta un lavoro così lontano verranno corrisposte tre mensilità aggiuntive di reddito, dopo aver iniziato con il nuovo impiego, «a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute».

LETTERA DELL'INPS E 30 GIORNI DI TEMPO PER PREDISPORRE I MODULI

L'Inps, inoltre, potrà scrivere ai potenziali destinatari del sostengo, per avvisarli che ne hanno diritto. All'istituto si danno 30 giorni di tempo per predisporre i moduli necessari per fare richiesta. «L'Inps», si legge nella bozza, «è autorizzato a inviare comunicazioni informative mirate sul reddito di cittadinanza ai nuclei familiari che a seguito dell'attestazione dell'Isee presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili» con i criteri d'accesso.