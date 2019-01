La manifestazione dei Sì Tav a Torino

«Siamo qui a ribadire una posizione storica della Lega, che è sempre stata a favore delle grandi opere» ha dichiarato il segretario del Carroccio in Piemonte, e capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. «Non c'è niente di nuovo, siamo disponibili a ragionare su come rendere più efficiente il progetto, come farlo costare di meno, come gestire meglio gli appalti. Ma un conto è questo, su cui siamo disponibili a prendere tempo, un conto è bloccare l'opera». A distanza Luigi Di Maio per i Cinque Stelle getta acqua sul fuoco: «Non mi scandalizzo per il fatto che si vada in piazza a dire che si era per il Sì alla Tav: diciamo che abbiamo fatto la campagna contro le trivelle insieme per il referendum sia noi che la Lega in tempi non sospetti, quando nel 2015 non avevamo nessuna intenzione di neanche di firmare un contratto di governo».