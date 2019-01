Carige e la storia di un disastro annunciato

TUTTI SAPEVANO E NESSUNO FECE NULLA

«Oggi io sono il criminale. Invece una volta tutti erano con me», dice ora Berneschi, condannato in appello a otto anni e alla restituzione di 26 milioni – ci sono stati come noto e secondo l’accusa confermata in appello episodi notevoli di truffa ai danni della banca – e ora in attesa della Cassazione. Ma se l’ammanco fosse solo quello imputato a Berneschi e amici, non ci sarebbero problemi, se non morali e giudiziari. Sono i ben più grossi crediti deteriorati e inesigibili il problema. Come una Genova incredula, salvo pochi, scoprì con sorpresa fra il 2013 e il 2014. Per capire il clima si può ricordare quanto accadeva a Palazzo Ducale la sera del 30 giugno 2014, dopo uno dei vari interventi di Bankitalia sulla grande banca locale e dopo l‘arresto, un mese prima, di Berneschi e altri. Di fronte a una platea di imprenditori nervosi, il presidente della regione Claudio Burlando si sfogava: «A Genova arriviamo a cambiare quando ce lo dice il governatore della Banca d’Italia». Lamentava il fatto che le pratiche oscure, le truffe operate a danno della banca utilizzando il ramo assicurativo, erano già state denunciate da un articolo del Corriere della Sera (Inserto Economia) a fine ottobre del 2006, quasi 8 anni prima. E nessuno aveva fatto niente. Un imprenditore aveva denunciato le malefatte «con grande chiarezza», lo scomparso Riccardo Garrone, ricordava Burlando, e gli altri non avevano detto e fatto nulla, aggiungeva. «Ma lei che cosa ha fatto?», fu la risposta di alcuni dalla platea. Il clima surreale era già stato preceduto da una appropriata dichiarazione, un capolavoro di ingenuità, dell’allora sindaco Marco Doria: «Questa storia della cupola di potere genovese a me pare molto giornalistica».

LA BANCA E GLI EQUILIBRI POLITICI

La cupola invece, in una regione dove da un paio di decenni almeno arrivano ben distinte le propaggini del malaffare organizzato e in particolare della ‘ndrangheta in versione imprenditoriale e paludata, esisteva eccome. E i nuovi equilibri della Genova post IRI e post Finmare si erano creati proprio attorno alla Carige che, con la lunga gestione Berneschi cominciata da direttore generale a fine Anni 70, aveva vissuto una forte espansione decuplicando quasi i 500 dipendenti di fine Anni 50. Carige era entrata bene, dopo la vittoria elettorale scudocrociata alle Comunali del ’51, nell’orbita Dc e passava una decina di anni dopo sotto l’ala dell’ormai più forte politico genovese, il dc Paolo Emilio Taviani, stretto alleato del cardinale Giuseppe Siri. Giovanni Borgna, compagno di classe di Taviani, ex assessore democristiano, ne fu a lungo presidente. Come Cassa, e non cambiò molto con il passaggio giuridico a Banca (nei primi Anni 90) e la nascita della Fondazione, l’istituto era governato di fatto dagli enti locali e dalle associazioni economiche genovesi e regionali, che nominavano e nominano il consiglio di amministrazione. Con la vittoria alle Amministrative del '75 anche il Pci entrava nella stanza dei bottoni, in modo deciso. Da Borgna la presidenza passò a un altro democristiano tavianeo, Gianni Dagnino, che sempre governò rispettando gli equilibri del potere, cioè il Pci; dopo la morte prematura di Dagnino nel '95 arrivò Fausto Cuocolo, accademico di area già Dc, e dopo Cuocolo, dimessosi per dissensi nel 2003, finalmente al vertice arrivò Berneschi. Già come amministratore delegato, con una grande festa nel 2001, l’Università di Genova lo aveva onorato con la laurea honoris causa in Economia bancaria, ragioniere promosso sul campo.