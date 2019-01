Scontro totale governo-Vaticano su migranti, Ires e populismi

DALL'OSSERVATORE ROMANO CRITICHE PIÙ MISURATE

Più misurato nei toni - però anche più preciso - l’Osservatore romano, che ha intervistato il sindaco di Comerio, provincia di Varese, Silvio Aimetti, vicino al primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, centrosinistra, un’eccezione in una zona a forte trazione leghista. Aimetti ha lanciato una «Rete civica degli amministratori per l’accoglienza e la lotta alla povertà della provincia di Varese» capace di promuovere accoglienza diffusa fra tanti comuni di piccoli gruppi di migranti (6-7 per gruppo), favorendo al contempo attività di integrazione attraverso la nascita di cooperative; un sistema che ha visto il coinvolgimento di scuole, parrocchie e imprese e ha dato lavoro sia agli italiani che ai nuovi arrivati. Sul decreto Salvini, il sindaco di Comerio – dalle pagine del giornale del papa – ha detto: «Io spero che sia dichiarato incostituzionale. Ma, ripeto, per una questione anche di nostra convenienza, degli italiani. Non permettere più agli Sprar di accogliere chi è in attesa di ottenere protezione significa costringere queste persone alla clandestinità e, in quel caso sì, alla criminalità. Mentre invece, per esempio in provincia di Varese, su 2000 richiedenti asilo ci sono zero reati contro il patrimonio o contro la persona».