Il fantasma di don Sturzo si aggira fra i vescovi

LA DEBOLEZZA DEL DISEGNO DI RUINI

Nel quarto di secolo successivo il cardinale Camillo Ruini ha provato a esercitare le sue arti magiche in una politica povera di grandi pensatori e a collegare la Chiesa, quella fedele a lui beninteso, principalmente con il centrodestra e un po’ pure con il centrosinistra a patto che non vi fossero «cattolici adulti», cioè in grado di separare il magistero-diktat delle gerarchie dalle scelte politiche, anche sul piano della coscienza. Il disegno di Ruini, pure acuto, si è rivelato fragile di fronte al mutare dei tempi. Il vescovo pesce-pilota, poi, è stato bollato da papa Francesco come un abbaglio, un modello che tradiva il Vangelo, il contrario del pastore che guida il popolo stando in mezzo a esso, che ascolta prima di giudicare, che accoglie prima di condannare. La stagione delle ‘scomuniche’ pubbliche è rapidamente finita e tuttavia la Chiesa non manca, anche oggi, di entrare in conflitto con i potenti, si chiamino Donald Trump o, più modestamente, Matteo Salvini. Francesco condanna pure le colonizzazioni ideologiche messe in atto dai Paesi ricchi verso Paesi poveri ma in ogni caso non c’è dubbio che il nesso Chiesa-governo e Chiesa-potere politico sia stato in buona parte spezzato.

OLTRE LA NOSTALGIA, PER IL PASSATO C'È VITA

Se infine la voce dei cattolici si è sentita in questi mesi in relazione al complesso e decisivo tema delle migrazioni, resta inevasa la questione di come i cattolici possano far sentire in modo non episodico il loro peso nel dibattito pubblico. Tramontate le ipotesi di un ‘partito cattolico’ che ciclicamente si riaffacciano, il rischio è che la Chiesa resti ’custode’ di un patrimonio certamente ricco, ma che ormai sbiadisce alle nostre spalle. Di recente il cardinale Gianfranco Ravasi in un‘intervista al Corsera ha osservato: «In Occidente, anche in Italia, noi cattolici e in generale noi credenti dobbiamo essere consapevoli che siamo una minoranza». «Molti ecclesiastici», ha aggiunto, «lo rifiutano, quando lo dici ti fermano, vivono come se ancora fossimo in quei Paesi dove la domenica mattina suonavano le campane e la gente accorreva a messa». C’è da dire che, ancora oggi, un cattolico formatosi alla scuola democristiana migliore, Sergio Mattarella, si trova al Quirinale e regge il timone del Paese nei momenti più confusi della vita politica e civile. Francesco, da parte sua, ha fornito le basi per riscrivere una dottrina sociale aggiornata ai tempi, si pensi all’enciclica Laudato Sì, manifesto per un nuovo modello di sviluppo che guarda insieme alla varietà delle comunità umane, alla salvaguardia del Pianeta e ai processi economici, alla formazione e alla distribuzione della ricchezza. Troppo? Forse troppo avanti per un cattolicesimo un po’ atrofizzato, una specie di elettrochoc ancora non proprio metabolizzato. Probabilmente non ci sarà più un partito cattolico, cattolici si trovano liberamente in tutti gli schieramenti politici, ma oltre la nostalgia per il passato c’è vita.