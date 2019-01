Conte ha detto di aver sciolto con i sindaci il nodo del decreto sicurezza

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigi, ha detto di aver sostanzialmente sciolto il nodo del decreto sicurezza con i sindaci che avevano manifestato perplessità e minacciato di sospenderne l'applicazione: «Se l'Anci chiede un incontro, il premier lo accetta ben volentieri. Le presunte criticità sono state superate nel corso del colloquio, con apposite informative o semplici circolari». Conte ha poi aggiunto: «Da parte dei Comuni c'è stata qualche preoccupazione. Ma il dialogo dimostra che non ce n'è motivo. Se dovessero verificarsi dei problemi, avremo gli strumenti per valutarli». Al tavolo con l'Anci, inoltre, «non è stato avanzato alcun dubbio di costituzionalità, nessuna criticità di rango costituzionale. I sindaci hanno riconosciuto che questo governo ha impresso con il decreto sicurezza un cambio di rotta, ha ridefinito meglio il sistema di protezione e il sistema di accoglienza» dei migranti.