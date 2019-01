Luciano Violante: «Inaccettabile l'equazione Cesare Battisti=Pci»

Tornado al Pci, perché all'inizio ha finto di non vedere la matrice comunista del terrorismo rosso?

A me non risulta. Su questo versante la posizione è stata chiara sin dall'inizio. In Italia abbiamo avuto due terrorismi, uno di sinistra e uno di destra. E il Partito comunista propugnò contro entrambi una linea politica che si tradusse in mobilitazione dei cittadini, in nuove leggi, in una nuova più efficiente organizzazione delle forze di polizia, di servizi di sicurezza degli uffici giudiziari.

Può essere chiaro su quale fu il ruolo diretto del suo partito?

La linea politica fu quella che le ho detto. Cercammo di sensibilizzare tutti gli spazi della società, non soltanto le istituzioni, perché decisiva fu proprio la mobilitazione dei cittadini.

Per isolare i brigatisti?

Sì, ma non soltanto: anche per far crescere la conoscenza del fenomeno. Andavamo nelle fabbriche, nelle università, nelle scuole, nei comitati di quartiere. Quelli delle prime file nelle assemblee di fabbrica, mi ricordo, ci facevano il segno con le mani della P38. Nei documenti delle Br è risultato che questo tipo di mobilitazione era la cosa temevano di più.

Perché?

Loro intendevano portare pezzi della società dalla loro parte; noi facevamo un'attività in senso contrario. Noi vincemmo, loro persero.

Il Pci ebbe anche un "ruolo" militare nella lotta al terrorismo?

Non direi. Se poi ci riferiamo al servizio d'ordine, parliamo di compagni, lavoratori che smontavano la sera alle 7 e accompagnavano chi era minacciato in giro per l'Italia poi la sera lo riportavano a casa. Uomini che hanno fatto tutto con grande spirito di sacrificio. La mattina dopo erano già in fabbrica alle sei.

Veramente ci fu di più, come il famoso patto tra l'allora ministro dell'Interno, Francesco Cossiga, e quello "ombra" del Pci, Ugo Pecchioli...

Fa parte della favolistica. C'erano scambi frequenti di valutazioni. Eravamo dalla stessa parte. Ma niente altro.

Senza l'appoggio esterno del Pci al governo negli anni del Compresso storico, il terrorismo rosso non sarebbe mai stato sconfitto?

L'appoggio esterno ci fu soltanto il giorno del sequestro di Aldo Moro e dell'eccidio della scorta. Combattemmo i due terrorismi perché era dovere nostro, di tutti i democratici, farlo.

Quindi?

Di fronte ai terrorismi bisognava essere uniti. Sul resto se necessario ci si divideva.