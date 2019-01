Quando la maggioranza manifesta contro il governo

Per la verità questa legislatura ha già dato prova di scarsa coerenza in piazza. Lo scorso dicembre a Roma, in una piazza del Popolo che si era votata a Matteo Salvini, i militanti della Lega brandivano cartelli con su scritto: «No al reddito di cittadinanza», mentre il "Capitano" aveva raccolto applausi facili scandendo: «Non approveremo alcuna tassa». Poche ore prima la viceministra grillina Laura Castelli aveva annunciato l'ecotassa sui diesel. Lo scorso 8 dicembre sempre a Torino, alla testa dei No Tav e contro il governo, c'era invece con tanto di fascia tricolore Guido Montanari, vicesindaco della città guidata dai grillini. Ma niente in confronto a quello che abbiamo visto nella Seconda Repubblica che, a ben guardare, nacque proprio con un bel voltafaccia di piazza. Il 30 aprile 1993, 24 ore dopo che la Camera aveva respinto una delle richieste di autorizzazione a procedere per Bettino Craxi, Achille Occhetto (segretario del Pds) e Francesco Rutelli (leader dei Verdi e ministro in pectore dell'Ambiente) annunciarono alla manifestazione semispontanea di piazza Navona il ritiro delle loro delegazioni dal governo Ciampi. Per la cronaca, il comandante Akel si pentì in seguito di quella scelta.

MASSIMO D'ALEMA CONTRO IL PACCHETTO TREU

Ancora più netta la spaccatura a sinistra nel marzo del 1997: Massimo D'Alema rivendicò il diritto di andare in piazza - «Anche a rischio di prendere i fischi» - con la Cgil contro il pacchetto Treu votato dal governo Prodi. Due anni dopo, per nemesi, i leader della sinistra sfilarono ad Assisi al corteo della Pace contro il via libera ai bombardamenti voluti in Kosovo autorizzati questa volta dal governo D'Alema.

QUANDO IL PRODI II COMINCIÒ A TRABALLARE

Cadde nel gennaio 2008, ma già il 20 ottobre dell'anno prima iniziò a implodere il secondo governo Prodi. Quel giorno, ma la cosa venne annunciata mesi prima scatenando uno psicodramma degno della migliore storia della sinistra, Rifondazione e i Comunisti d'Italia portarono in piazza San Giovanni 1 milione di persone contro la precarietà e per scardinare la legge Biagi.