Di Maio e Di Battista inaugurano la diretta social in auto

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta Facebook annunciata da Di Maio il 13 gennaio. Un evento tutto indirizzato sulle Europee, con un formato che ancora non si era visto nella comunicazione politica del M5s (e forse anche poco attento alla sicurezza stradale). «O in Europa cambiano i trattati o se crolla l'Europa non è colpa del M5s. Bisogna modificare i trattati», sottolinea Di Battista. «Il viaggio di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po' di idee che abbiamo. Questa Ue così com'è non va», afferma Di Maio.