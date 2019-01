Le monete della Fontana di Trevi restano alla Caritas

Virginia Raggi fa dietrofront. Le monetine che ogni anno i turisti lanciano nelle acque della Fontana di Trevi per propiziare un ritorno nella città eterna - circa 1 milione e mezzo di euro - resteranno alla Caritas. Aveva fatto discutere l'11 gennaio la decisione della sindaca di Roma di non destinare più il "tesoro" alle attività di sostegno e aiuto ai più bisognosi come stabilito dalla Giunta Veltroni nel 2001 dal primo aprile 2019. E lunedì 14 gennaio è arrivata la giravolta: «La Caritas e tutte le migliaia di persone assistite dai suoi operatori possono stare tranquille. Garantisco io, in prima persona, che non verrà mai meno il contributo di questa amministrazione», ha assicurato Raggi all'Osservatore Romano . «Per quanto riguarda le monetine, confermo che resteranno a disposizione delle attività caritatevoli dell'ente diocesano. Nessuno ha mai pensato di privare la Caritas di questi fondi».