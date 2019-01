I sondaggi politici del 14 gennaio

SONDAGGIO BIDIMEDIA: PARTITI DI SINISTRA IN ORDINE SPARSO

«Gli altri partiti minori di sinistra, invece, vedono risultati opposti», spiega ancora il comunicato di Bidimedia, «se Mdp raggiunge il 2,4% (+0,2%), Potere al Popolo cala all'1,4% (-0,3%). Nessun movimento invece per Fratelli d'Italia, che rimane ferma al 3,3% dei consensi. Continua il calo dell'affluenza, che in un mese diminuisce dello 0,8%, portandosi al 63,5%». A livello regionale non si rilevano modifiche degne di rilievo rispetto al mese scorso. È da notare però che, nella compagine di centro-destra, il leggero calo della Lega viene compensato dal rialzo di Forza Italia, mentre, conclude la nota,« il M5s si conferma prima forza solo in poche Regioni del Sud Italia».