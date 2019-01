Beppe Grillo fischiato dagli studenti a Oxford

I PROBLEMI SONO COMINCIATI INSIEME ALLE DOMANDE DEL PUBBLICO

Invitato perché ritenuto «uno dei politici più rappresentativi d'Europa» e accompagnato da un traduttore simultaneo, Grillo ha affrontato diverse tematiche, dalla Brexit all'eccessivo numero di senzatetto avvistati per le vie di Oxford, senza risparmiare critiche al mondo della finanza. I problemi sono iniziati nella seconda fase dell'incontro, riservata alle domande dal pubblico. A prendere per primo la parola è stato il 21enne presidente della Oxford Union Society. Alle sue domande sulle scelte e le responsabilità del M5s come forza di governo, Grillo ha preferito non rispondere in modo preciso, fatto assolutamente inedito per gli inglesi. Inutili i tentativi dello studente di riproporre i quesiti. I presenti sono rimasti sconcertati. Poi, quando il discorso è caduto sui vaccini, hanno iniziato la contestazione. «Non sono contro in assoluto, ma solo contro la loro obbligatorietà», ha detto Grillo. Una precisazione che non è servita a calmare gli animi. I fischi si sono ripetuti anche su altri temi, dal ruolo della democrazia rappresentativa al confronto interno al M5s. Alla fine dalla platea sono partiti diversi "buu", "buffone", "patetico", respinti dal mittente da Grillo con un: «Siete tosti».