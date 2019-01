Il caso della cena con Salvini e i renziani

«È un evento benefico, no? Eviterei di caricarla di un significato particolare sul piano politico. Io, in ogni caso, so cosa penso di Salvini. Noi siamo seccamente alternativi». Così l'ex segretario del Partito democratico Maurizio Martina ha commentato a Circo Massimo, su Radio Capital, la notizia della cena organizzata per la serata del 15 gennaio dall'associazione Fino a prova contraria, alla quale dovrebbero partecipare sia il vicepremier Matteo Salvini, sia esponenti del partito vicini a Matteo Renzi, come Maria Elena Boschi e Marco Carrai. «Il modo di Salvini di concepire la rappresentanza nelle istituzioni va sconfitto; fosse per me gli presenterei una mozione di sfiducia al giorno», ha aggiunto Martina. «Voglio batterlo perchè non credo si governi così».

BOSCHI E BONIFAZI: «NON È PREVISTO NESSUN CONFRONTO»

La stessa Boschi ha preso le distanze da un'eventuale ipotesi di confronto. «In merito a un articolo del quotidiano La Repubblica, gli onorevoli Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi precisano che, al contrario di quanto scritto, non è previsto nessun confronto con il vicepremier Salvini, tantomeno per parlare di possibili alleanze. Anche solo pensarlo è semplicemente ridicolo». «Come è noto», hanno spiegato, «si tratta di una cena organizzata da una associazione che si occupa di giustizia e garantismo. E soprattutto non c'è nulla di segreto. La lista dei presenti è pubblicata online da tempo ed è molto ampia: numerose personalità del mondo della politica - in modo trasversale - accademici, imprenditori, giornalisti e soprattutto molti magistrati. Sorprende l'atteggiamento del quotidiano La Repubblica, per l'ennesima volta interessato a una ricostruzione ridicola e totalmente falsa».

SALVINI: «ONORATO DI PARTECIPARE A QUESTO EVENTO»

«Sono onorato di essere stato invitato a un evento al quale partecipano decine di giudici e magistrati di valore e spessore», ha invece detto Matteo Salvini. «Non mi interessano retroscena inesistenti e le inutili chiacchiere del Pd, ma lavoro, insieme al governo, a una riforma seria della giustizia, civile e penale, che a questo Paese manca e che nessun governo prima di questo è mai riuscito a realizzare».