I corpi dei vivi e quelli dei morti: Battisti e Megalizzi

Ovvio che mettere la faccia quando si tratta di un lutto è molto più impegnativo. Nella fattispecie, Megalizzi è un martire della causa europea, era un giovane giornalista entusiasta dell’idea di un’Europa unita, cosa che sappiamo non essere condivisa dai nostri attuali governanti. Molto meglio, quando si può, fare passerella in circostanze in cui lo Stato può esibire la sua forza. Come dimostra l'arrivo in Italia di Battisti, il criminale più ricercato degli ultimi anni (con il mafioso Matteo Messina Denaro, a differenza del quale l’ex militante dei Pac non si nascondeva, anzi la sua, almeno fin che stava in Brasile, era una ostentata latitanza in diretta).