Per Di Maio è «assurdo» prenderlo in giro sul «boom economico»

Luigi Di Maio ce l'ha anche con voi. Voi che avete fatto quel sorrisetto amaro quando il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ha parlato di «boom economico» in stile Anni 60 che potrebbe (ri)nascere in Italia. «Mi hanno preso in giro tutti», ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle a Di Martedì, «ma è veramente assurdo». Forse sulla scarsa attendibilità di quella previsione ha contribuito il fatto che nello stesso giorno dell'intervento di Di Maio agli Stati generali dei consulenti del lavoro, venerdì 11 gennaio 2019, l'Istat ha diffuso i dati sulla produzione italiana del 2018. Che vanno in direzione opposta allo scenario immaginato dal grillino: crollo del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2017, con gravi flessioni nel settore dell'auto e del legno. E pochi giorni dopo, il 14 gennaio, anche l'agenzia di rating Standard&Poor's ha gelato il governo: «Troppo ottimiste le stime per la crescita italiana, fissate a +1%. Vediamo un ritmo più lento, a 0,7%».

«CON LA NUOVA ECONOMIA DIGITALE POSSIAMO FARCELA»

Di Maio però non è arretrato di un millimetro (come ama dire il suo collega di governo Matteo Salvini): «Io ci credo tantissimo nel boom economico. Siamo in una fase difficile per l'economia europea, perché mentre gli Usa e la Cina fanno grandi investimenti noi ci siamo chiusi nelle politiche dello zero virgola. E come Unione europea abbiamo perso l'occasione delle nuove tecnologie. Io ho il dovere di dire agli italiani come si può rialzare l'economia e credo che con la nuova economia digitale possiamo lanciare il volano per far ricrescere l'economia».

«NON VOLEVO METTERE DI BUON UMORE NESSUNO»

Insomma Di Maio ha rifiutato il parallelo con il Silvio Berlusconi dei «ristoranti pieni» o con Matteo Renzi. «Io non volevo mettere di buon umore nessuno. Non dico che dobbiamo guardare al positivo anzi, io ogni giorno guardo ai problemi del Paese, come la burocrazia, la povertà, la mancanza di lavoro».