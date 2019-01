Contro la povertà in Italia la pensione funziona meglio del lavoro

Il rimedio contro la povertà? La pensione. Almeno funziona così in Italia, dove i pensionati hanno un tasso di rischio di povertà inferiore alla media europea, mentre i lavoratori nel nostro Paese rischiano di essere più in difficoltà rispetto a quanto siano in media gli occupati nell'Unione europea.

PER I PENSIONATI SITUAZIONE MIGLIORATA DALL'INIZIO DELLA CRISI

Nel 2017 - secondo quanto emerso da un'indagine Eurostat pubblicata il 15 gennaio 2019 - i pensionati italiani hanno registrato un tasso di rischio di povertà del 12,7% a fronte del 14,2% medio Ue. Nello stesso anno gli occupati over 18 hanno registrato un tasso di rischio del 12,2% a fronte del 9,5% medio in Ue. Ma se per i pensionati la situazione è migliorata rispetto all'inizio della crisi (dal 15% del 2008 al 12,7% dell'ultimo anno disponibile), per i lavoratori è peggiorata passando dal 9% del 2008 al 12,2% del 2017. Solo rispetto al 2016 (11,7%) il tasso è aumentato di 0,5 punti.

I PIÙ A RISCHIO SONO I LAVORATORI INDIPENDENTI

Per il rischio di povertà viene usato come limite il 60% del reddito disponibile mediano. In Germania i pensionati hanno un rischio di povertà del 17,5% a fronte del 9,1% per i lavoratori, mentre nel nostro Paese il tasso di rischio è sostanzialmente simile per gli occupati e per i ritirati dal lavoro. I dipendenti in Italia hanno un rischio ridotto rispetto alla totalità degli occupati con un 10,1% nel 2017, in aumento rispetto al 9,5% del 2016 e più alto rispetto al 7,4% medio Ue. Per i lavoratori indipendenti il rischio di povertà è quasi doppio con il 18,8%, in calo rispetto al 2016 (era il 19,4%), ma in aumento rispetto al 2008 (era al 14%).