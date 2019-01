Chi è Roberto Sambuco, l'uomo chiave della battaglia per Tim

SAMBUCO E LA DOPPIA PARTITA ELLIOTT-OPENFIBER

In tutto questo cosa c'entra Sambuco? Sambuco è l'uomo che, con Vitale & Associati, «ha curato l’ideazione e realizzazione della campagna attivista del fondo Elliot su Tim». E questo non è un segreto, c'è scritto anche nel suo curriculum pubblicato su Linkedin. Pochi però ricordano che, sempre con lo studio Vitale, ha curato anche l'altra operazione essenziale perché il progetto della grande rete unica fosse possibile, ossia l'acquisto da parte di OpenFiber (joint tra Enel e Cassa depositi e prestiti antitetica a Telecom fortemente voluta dall'allora premier Matteo Renzi proprio in chiave anti-francese e anti-Vivendi) di Metroweb, acquisizione messa a punto tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Sambuco, insomma, si era trovato al centro di entrambe le operazioni strategiche per il cambio di scenario sulla banda larga, contando anche su un ottimo rapporto con l'allora numero uno della Cdp, Franco Bassanini. A tal proposito va ricordato che anche il primo amministratore delegato di OpenFiber, Tommaso Pompei, è una buona conoscenza di Sambuco, che è stato manager in Wind negli stessi anni in cui Pompei era ad.

GUBITOSI IN EQUILIBRIO SULLA RETE

È passato da Wind, incrociandosi per un breve periodo con Sambuco con cui conserva ottimi rapporti, anche Gubitosi che tra i candidati alla successione a Genish è quello che più di altri ha tentato di stabilire ponti con i francesi di Vivendi. Forse questo spiega in parte come mai i transalpini, chiedendo la sostituzione di cinque consiglieri, abbiano evitato di mettere in discussione anche Gubitosi, mentre non hanno risparmiato strali nei confronti di altri consiglieri - come Alfredo Altavilla - e del presidente Fulvio Conti per aver "tramato" contro Vivendi e a favore di Elliott in occasione del defenestramento del precedente amministratore delegato. Una delle prime ipotesi è che Vivendi non faccia altro che riproporre, a parti invertite, lo schema già adottato da Elliott che prima ha conquistato la maggioranza del cda, e solo dopo ha fatto fuori l'amministratore delegato. Un'altra ipotesi è che Gubitosi non sia poi ancora così convinto della bontà di una cessione della rete tout-court, e che su questa strada possa incontrare la benevolenza di Vivendi. Il governo, da parte sua, in questo momento tace e non è poi così chiaro se la società pubblica della banda larga sia una priorità. La partita della rete, insomma, non è ancora finita.