Cosa sappiamo del vertice su Quota 100 e reddito di cittadinanza

Il Consiglio dei ministri dovrebbe essere anticipato da un vertice tra Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per sciogliere gli ultmi nodi. A creare 'dissonanze' sono i dettagli delle misure, con la Ragioneria tirata in ballo ogni volta che emerge una divergenza tra i gialloverdi, e che comunque non avrebbe ancora 'bollinato' il testo, anche per alcuni dubbi sulla costruzione della platea del reddito. In primo luogo c'è comunque la questione statali: risolta la querelle sulla finestra di prima uscita (all'inizio doveva essere a ottobre, poi, su insistenza dello stesso Salvini, è stata anticipata a luglio, nonostante le perplessità del ministro che la P.a. la deve gestire, Giulia Bongiorno) è emerso il problema del trattamento di fine servizio, strettamente finanziario ma anche di equità tra 'quotisti', che lo prenderebbero solo al raggiungimento dei 67 anni, e chi sta andando in pensione con le regole della Fornero, con dilazione fino a 2 anni per la buonuscita. Alla fine è passata l'idea di consentire a tutti i lavoratori pubblici di chiedere al momento della pensione un anticipo del Tfr (con interessi a carico dello Stato ma probabilmente fino a 50mila euro).«Nessun problema sul fronte del trattamento di fine rapporto per gli statali, in relazione a quota 100 sulle pensioni», chiariscono fonti di governo. «Secondo il testo che è in via di perfezionamento in queste ore il tfr sarà quasi interamente erogato immediatamente a chi va in pensione. Questo sarà possibile grazie a un accordo tra Stato e le banche senza alcun onere a carico del lavoratore. La parte residuale sarà' rogata secondo le norme previste dalla legge».