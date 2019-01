Cosa c'è nel decreto semplificazioni

Continuano i lavori intorno al decreto semplificazioni. Le Commissioni Lavori pubblici e Affari Costituzionali del Senato alle 16 del 17 gennaio inizieranno a votare gli emendamenti. Per procedere con i lavori si attendono infatti i pareri completi della Commissione Bilancio che si riunirà 11.00. Le Commissioni hanno per il momento esaminato solo l'ammissibilità degli emendamenti. Intanto almeno 183 dei 970 presentati sono stati tagliati perché dichiarati inammissibili. Nel frattempo iniziano ad uscire le prime indiscrezioni sui contenuti del provvedimento.

LA SANATORIA SUI CANONI PER LE SPIAGGE

Sanatoria di due anni (o fino a data da destinarsi) per la riscossione dei canoni delle spiagge oggetto di contenzioso. La richiesta è arrivata direttamente da Lega e M5s. Per il Carroccio la riscossione coattiva dei canoni e «i procedimenti amministrativi per rilascio, sospensione, revoca e decadenza» delle concessioni derivanti da contenzioso pendente al 29 novembre 2018 devono essere sospesi sino al 29 novembre 2020. I grillini hanno chiesto invece la stessa sospensione «fino alla generale revisione del sistema delle concessioni». La norma non vale per i procedimenti penali.

CORSI PER ABBATTERE CINGHIALI

Contro l'emergenza cinghiali diffusa in tutto il Paese è arrivata la proposta di corsi regionali ad hoc per rafforzare i piani di abbattimento. Con un emendamento segnalato dalla Lega, si chiede di concedere alle Regioni la possibilità di individuare «operatori abilitati» dopo la frequentazione di appositi corsi. Gli operatori andranno ad affiancare guardie forestali, comunali e i proprietari e gestori di fondi attualmente coinvolti nei piani di abbattimento.

10 MILIONI ALLE VITTIME DI RIGOPIANO

In un pacchetto di quattro emendamenti del governo si chiede lo stanziamento di 10 milioni ai familiari delle vittime e ai superstiti del "disastro di Rigopiano" a un intervento per precisare i confini della restituzione del prestito di 900 milioni ad Alitalia fino alla richiesta di assorbire nel provvedimento il decreto per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi.