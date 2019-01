Giorgetti punta alla presidenza di Fondazione Cariplo

La prima è che in realtà la sua scontentezza deriva soprattutto da Matteo Salvini, con il quale il feeling è andato via via scemando. In particolare, Giorgetti non sopporta quel «veditela tu» con cui Salvini gli scarica addosso tutte le grane e le relative responsabilità, senza mai entrare nel merito dei problemi e senza dargli copertura politica. Tra loro non ci sono litigi, anche perché Giorgetti ingoia e tace, ma la freddezza è addirittura raggelante. Per questo – e siamo al secondo, e più intimo, segreto che la vostra Lince è in grado di svelare – il 52enne di Cazzago Brabbia coltiva un’ambizione alternativa alla politica: diventare presidente della Fondazione Cariplo. Giorgetti sa benissimo che a dare le carte è il presidente uscente Giuseppe Guzzetti, ma coltiva l’intima speranza che il suo ottimo rapporto con lui e il gioco dei veti incrociati che è già in atto e che potrebbe falcidiare i candidati già emersi, come Letizia Moratti, gli possa spalancare quella porta. E i tempi giocano a suo favore.