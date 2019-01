Il ravvedimento di Juncker, l’inflessibilità della Bce

I POSSIBILI MOTIVI DEL RAVVEDIMENTO DI JUNCKER

Siccome, ancorché per il politico lussemburghese l’accusa di non essere sempre lucido sia ricorrente, c’è da chiedersi cui prodest? Ovvero, perché a pochi mesi dalle elezioni del parlamento europeo Juncker ha sentito il bisogno di esternare il suo mea culpa. Interpretazioni possibili: non ha più niente da perdere, e quindi può dire quello che realmente pensa rivelando così di aver recitato in questi anni una parte che non gli corrispondeva. Numero due. Anche se all’apparenza ne dimostra molti di più, Juncker ha solo 64 anni (evidentemente l’Europa invecchia precocemente i suoi leader), magari intende avere un futuro politico al di fuori delle istituzioni comunitarie. Quindi, avrà pensato, meglio mettersi dalla parte dove sta girando il vento che non sembra più beneficiare gli inflessibili sostenitori dei parametri di Maastricht. Numero tre. Il suo è ravvedimento sincero, pensa che questa Europa così come è stata costruita sia ampiamente superata, e che per rifarne una nuova bisogna partire da presupposti che sconfessano del tutto o in parte la vecchia.