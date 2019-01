Cosa succede sulla Brexit nel giorno del voto di sfiducia a May

Dopo il voto negativo sulla ratifica dell'accordo sulla Brexit proposto dalla premier Tory, Theresa May, il 16 gennaio 2019 è prevista un'altra votazione, questa volta sulla mozione di sfiducia contro il governo promossa dal leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn. L'Unione europea attende sviluppi temendo una "hard Brexit", cioè l'uscita del Paese dall'Ue senza un'intesa con Bruxelles, mentre a causa dell'incertezza politica la Borsa di Londra è stata la peggiore del Vecchio Continente.

COME FUNZIONA IL VOTO DI SFIDUCIA: SE PASSA, ELEZIONI NON SUBITO

Se respinta, la mozione non produrrebbe alcun effetto, lasciando però in sella un governo che sul dossier cruciale della Brexit ha dimostrato non solo di non avere una maggioranza, ma di averla persa con 230 voti di scarto: un record. Se invece la sfiducia passasse, May dovrebbe dimettersi e scatterebbe un termine di 14 giorni per verificare l'esistenza di una diversa maggioranza a sostegno di un nuovo governo, guidato da un nuovo leader Tory o dal capo del principale partito di opposizione, cioè Corbyn. E quindi, laddove non vi fossero vie d'uscite, altri 25 giorni per arrivare a elezioni politiche anticipate. Uno sbocco che di fatto imporrebbe la richiesta a Bruxelles di un'estensione dei termini dell'articolo 50 (quello che prevede il recesso volontario e unilaterale di un Paese dall'Ue) e di uno slittamento della scadenza del 29 marzo 2019 fissata per l'entrata in vigore ufficiale della Brexit. I tempi sarebbero stretti anche nel caso di bocciatura della mozione di sfiducia, tenuto conto che le sedute lavorative a disposizione del parlamento di Westminster - escluso il 16 gennaio ed esclusi i 10 giorni tradizionali di pausa invernale di febbraio - sono ormai solo 46 da qui al 29 marzo.