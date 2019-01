Perché il video su Battisti costa una denuncia a Bonafede

IL GARANTE DEI DETENUTI CHIEDE DI RIMUOVERE IL VIDEO

Critiche sono arrivate anche da diversi esponenti politici, specialmente dal Pd. La vicepresidente del Senato Anna Rossomando ha depositato un'interrogazione in cui si chiede se gli stessi agenti penitenziari ripresi nel video non siano ora «esposti a rischi per la loro sicurezza e incolumità». Per Alfredo Bazoli, capogruppo Dem in commissione Giustizia della Camera, «il video riporta al Medioevo». Per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, si è trattato di «una strumentalizzazione grossolana». Il Garante dei detenuti Palma ricorda che le norme, nel rispetto della Costituzione, prevedono che si adottino «le opportune cautele per proteggere dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità». E confida che «si provvederà a rimuovere» il video, pubblicato anche «sulla rivista online ministeriale». Palma mette in guardia rispetto a "frasi e immagini che puntano ad acquisire consenso attraverso un linguaggio estraneo a quello della Costituzione e finiscono per consolidare una cultura di disgregazione sociale e di tensione». Tra le frasi ne cita una, «marcire in galera», cara al ministro Salvini. Tanto cara che l'ha ripetuta anche oggi proprio a Oristano che ospita il carcere in cui è rinchiuso, Cesare Battisti. «Dopo aver bevuto champagne a Rio de Janeiro», ha detto il leader della Lega, «un terrorista come Battisti si trova in galera, dove deve marcire».