Le cose da sapere sul Cdm su quota 100 e reddito di cittadinanza

Alle 18 del 17 gennaio è programmato il consiglio dei ministri che licenzia il decreto sulle due misure simbolo del governo Conte, ovvero la quota 100 per le pensioni caro alla Lega e il reddito di cittadinanza cuore dell'ultima campagna elettorale del Movimento Cinque Stelle. Al termine dell'ultimo vertice di maggioranza tenuto in mattinata, Palazzo Chigi ha diramato in una nota in cui assicura che sono state trovate "tutte le risorse" necessarie ad avviare le due riforme. Prevista una conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri.

QUOTA 100 PER LE PENSIONI IN BREVE

A partire da aprile del 2019 (ad agosto per i dipendenti pubblici) sarà possibile andare in pensione al raggiungimento di quota 100 sommando età anagrafica e anni di contributi. Ma attenzione: è possibile accedere alla pensione solo al raggiungimento dei 62 anni di età e bisogna avere non meno di 38 anni di contribuzione. I paletti sono stati inseriti per ridurre l'impatto della riforma sulle casse pubbliche. Nell'attuale forma, la riforma dovrebbe avere un costo di 4 miliardi per l'anno in corso, 8,3 per il 2020 e 8,6 per il 2021. Inoltre non si tratta di un superamento della legge Fornero tout-court: stiamo infatti parlando di una sperimentazione di tre anni, dopo la quale si valuterà se è sostenibile o meno. Uno degli ultimi intoppi riguardava il riconoscimento del Tfr per gli statali (che per loro prende il nome di Tfs, trattamento di fine servizio). I lavoratori potranno chiedere un anticipo, probabilmente fino a 50mila euro, i cui interessi saranno a carico dello Stato.

COME FUNZIONA IL REDDITO DI CITTADINANZA IN BREVE

Il reddito e la pensione di cittadinanza riguardano 5 milioni di persone, per 1,7 milioni di nuclei famigliari, di cui 250mila con persone disabili, e abroga il Rei, il sostegno alle persone in condizione di povertà (chi ha chiesto il Rei, potrà decidere se passare subito al nuovo regime o meno). Si parte ad aprile, come per quota 100. Alla platea interessata verranno distribuiti complessivamente poco meno di sei miliardi di euro nel 2019. Il costo per gli anni a seguire sarà quindi di circa 9 miliardi. Per richiedere il reddito bisognerà avere un Isee massimo di 9.360 euro. Viene considerato anche il reddito familiare che dovrà essere inferiore alla soglia di 6.000 euro annui (per un single) incrementata secondo una scala di equivalenza (0,4 per ogni componente maggiorenne e 0,2 per ogni minore con un massimo di 2,1, quindi 12.600 euro). Il tetto massimo del reddito è fissato a 500 euro a famiglia, più altri 280 per affitto. Mediamente, gli assegni sarano di 400 euro medi a famiglia, poco meno di 140 a persona. L'erogazione è subordinata all'accettazione di offerte di lavoro su tutto il territorio nazionale dopo i primi 18 mesi. Sostegni alle imprese che assumono persone percettori del reddito di cittadinanza.