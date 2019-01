«Sanzioni Ue a chi viola lo Stato di diritto»: la Lega vota contro

I governi che non rispettano lo Stato di diritto interferendo con il lavoro dei tribunali o che non contrastano la frode e la corruzione rischieranno la sospensione dei fondi strutturali Ue. È quanto prevede un progetto di regolamento approvato dal Parlamento Ue sulla base di una proposta della Commissione Ue (367 voti favorevoli, 158 contrari e 69 astensioni), che ora dovrà essere negoziato con i ministri dell'Unione. I due partiti italiani di maggioranza, Lega e Cinque Stelle, non hanno votato a favore, ha fatto sapere La Stampa. Il Movimento ha deciso di astenersi, mentre gli eurodeputati leghisti hanno votato contro. Si sono opposti anche gli esponenti dei partiti che sono al governo in Ungheria, Polonia e Romania, che temono di essere il bersaglio di questa normativa.

LA LEGGE DEVE PASSARE DAL CONSIGLIO UE

Se il testo entrerà in vigore, l'esecutivo comunitario, assistito da un gruppo di esperti indipendenti, dovrà stabilire le carenze degli Stati e decidere le misure da attuare, che potrebbero includere la sospensione dei pagamenti del bilancio Ue o la riduzione dei prefinanziamenti. La decisione, però, sarà attuata dopo un passaggio politico, cioè dopo l'approvazione del parlamento e del Consiglio Ue (a maggioranza qualificata). Una volta che lo Stato membro avrà rimediato alle carenze individuate, il parlamento e i ministri Ue potranno sbloccare i fondi. Il gruppo di esperti sarà composto da un membro nominato dal parlamento di ciascuno Stato membro e da cinque nominati dall'Eurocamera. La procedura prevede anche la protezione dei beneficiari finali dei fondi, ai quali i governi dovranno garantire il pagamento delle somme dovute.

COMPITI DI INDAGINE ALLA COMMISSIONE

Secondo il testo approvato dall’Eurocamera, la Commissione avrà il compito di accertare alcuni elementi, tra cui l’indipendenza degli organi giurisdizionali, la prevenzione e la repressione dell’evasione fiscale, un’adeguata attività di indagine nella repressione delle frodi e della corruzione, il recupero di fondi indebitamente versati o la collaborazione con l’Ufficio europeo antifrode. Nel caso in cui rilevasse delle anomalie, l’esecutivo Ue (che sarà affiancato da un gruppo di esperti nominati dai parlamenti nazionali) dovrà segnalare la situazione ed eventualmente decidere di sospendere o ridurre l’erogazione dei fondi europei, che andrebbero a finire nella riserva del bilancio Ue.