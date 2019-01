La Brexit e la totale frantumazione di élite e partiti britannici

Il tutto, sovrastato da un enorme eredità irrisolta e costitutiva del Regno Unito: la questione irlandese. Il deal con l’Ue è stato rifiutato, infatti, come non poteva non essere, sul tema dell’Irlanda del Nord: sull’impossibilità, pena la ripresa della guerra civile, di istituire una frontiera con la Repubblica d’Irlanda e sull’impraticabilità di costruire una frontiera tra Belfast e Londra. Non sarebbe male se le élite e i gruppi di potere degli altri Stati europei, in Italia in primis, riflettessero su questa crisi globale della loro rappresentanza politica.