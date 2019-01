I sondaggi politici del 17 gennaio 2019

SONDAGGIO DEMOPOLIS: LEGA AL 32%, M5S AL 26%

Secondo Demopolis, che ha condotto il 14 e 15 gennaio l'indagine su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, il partito del vicepremier Matteo Salvini è con il 32% il primo partito nel Paese, con il Movimento 5 Stelle attestato al 26,5%. Molto distanti appaiono i partiti di opposizione: il Partito Democratico al 17,6% e Forza Italia al 9%; Fratelli d'Italia avrebbe il 3,4%, mentre rimarrebbero sotto il 3% + Europa, LeU, Potere al Popolo e le altre liste minori. Piuttosto bassa, al 67%, si conferma l'affluenza, di 6 punti inferiore rispetto al voto per le Politiche del marzo 2018.

SONDAGGIO EMG ACQUA: LEGA IN CALO M5S IN RECUPERO

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, la Lega sarebbe il primo partito con il 30,6% con un calo dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana, seguito dal Movimento Cinque Stelle al 26,6%, percentuale in aumento dell'0,5% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 57,2%. In risalita le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,8% (+0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d'Italia 4,4% (+0,3%), Noi con l'Italia 0,8%. Oggi il Pd raggiungerebbe il 18,5% delle preferenze, percentuale in calo dello 0,6% rispetto alla settimana scorsa. Stabili le opposizioni di centrosinistra: + Europa con Bonino 2,1% (+0,1%). Altri partiti fra cui Mdp, Si, Verdi raggiungono il 4,2% (-0,2%). Potere al popolo è al 1,8%% (-0,2%). Il sondaggio di Emg-Acqua è stato eseguito il 15 gennaio su campione di 1.794 casi.