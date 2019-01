Berlusconi ha deciso di immolarsi sulla scena

LA SUA GUERRA SANTA AGLI "ISMI": DAL SOVRANISMO AL GIUSTIZIALISMO

Come sempre, quando torna in pista, Silvio ha affidato al Corriere della sera il suo manifesto programmatico, che per la verità di programmatico a poco o nulla. Nella lettera inviata al quotidiano di via Solferino, per tre quarti fa l’elogio di don Sturzo e della Democrazia cristiana, nell’ultima parte si autoproclama (anche qui non è la prima volta) uomo della Provvidenza. Nel 1994, ai tempi della prima discesa in campo, era per fermare i comunisti che si stavano impadronendo dell’Italia. Ora è per combattere i nuovi barbari che per certi versi, leggi Movimento 5 stelle, sono peggio, che i palazzi del potere li hanno presi e dunque si tratta di farceli stare il meno possibile.