Nicole Minetti e Renzo Bossi condannati per Rimborsopoli

Spese pazze con soldi pubblici. Questa in sintesi l'accusa mossa a 57 tra ex assessori ed ex consiglieri (tranne uno) della Regione Lombardia. E al termine del processo è arrivata per 52 di loro la sentenza di condanna. I giudici della decima sezione penale del tribunale di Milano hanno inflitto agli imputati pene tra un anno e cinque mesi fino a quattro anni e otto mesi. Tra questi anche Renzo Bossi e Nicole Minetti all'epoca rispettivamente consiglieri di Lega e Popolo della Libertà. Per il Trota la condanna è stata di due anni e sei mesi, mentre per l'ex igenista dentale di Silvio Berlusconi la corte è stata più clemente con una pena di un anno e otto mesi.

LE ALTRE SENTENZE DEL PROCESSO RIMBORSOPOLI

I giudici hanno inflitto anche un anno e otto mesi a Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega in Senato, mentre un anno e mezzo ad Angelo Ciocca, attualmente eurodeputato del Carroccio. Per entrambi la pena è sospesa ed è stata decisa la non menzione. Condannati anche Stefano Maullu, attualmente europarlamentare di Forza Italia, con una pena a due anni e sei mesi, e Alessandro Colucci, deputato del gruppo misto, a cui sono stati inflitti due anni e due mesi. Stefano Galli, ex capogruppo della Lega in Regione, ha subito la condanna più alta di tutti pari a quattro anni e otto mesi. Sono stati invece assolti o prescritti cinque ex consiglieri.

RESPINTA LA RICHIESTA DI RIFORMULARE LE ACCUSE

Nell’ambito del processo celebrato con rito ordinario gli accusati avevano dovuto rispondere a vario titolo di peculato e truffa ai danni della Regione. I giudici, inoltre, avevano dichiarato non ammissibili i ricorsi presentati dagli avvocati difensori degli ex consiglieri e assessori regionali della Lombardia a processo per le spese pazze al Pirellone. La difesa, infatti, aveva chiesto di riformulare le accuse derubricando il reato contestato di peculato in quello decisamente meno grave di indebita percezione di erogazioni di fondi pubblici. Il conseguente rinvio a giudizio dell’udienza doveva servire per attendere l’entrata in vigore della legge Anticorruzione prevista per il 31 gennaio 2019. Una modifica all’articolo 316 ter (indebita percezione) avrebbe potuto profondamente incidere nei processi di peculato.