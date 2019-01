Il decreto pensioni e reddito aumenta le tasse sui giochi

La versione definitiva del decreto, a un giorno dall'approvazione del Consiglio dei ministri, ancora non c'è. E nelle ultime ore, oltre alla tassa sui giochi, sono spuntate anche altre novità. Ecco quali.

I SOLDI DEL REDDITO DI CITTADINANZA VANNO SPESI

Il soldi del reddito di cittadinanza vanno spesi, ha sempre sostenuto il governo. Solo così la misura avrà un impatto espansivo e non assistenzialistico. Punta probabilmente a questo obiettivo la scelta di fissare un ulteriore paletto per chi usufruirà del nuovo sostegno. Chi non utilizzerà fino all'ultimo centesimo il reddito di cittadinanza, il mese successivo dovrà fare i conti con un assegno alleggerito fino al 10%. Previsto inoltre un monitoraggio del ministero del Lavoro proprio sulle spese.

REDDITO A NEOGENITORI ANCHE SENZA LAVORARE

Niente obbligo di accettare un'offerta di lavoro per uno dei genitori nelle famiglie con bimbi fino a 3 anni. La misura, che sembra valere anche per i single, nel caso di una famiglia prevede che un altro componente contatti il Centro per l'impiego. Per i dettagli servirà un decreto attuativo.

OFFERTE DI LAVORO, SI CAMBIA

Nei primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza va accettata la prima offerta di lavoro "entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi pubblici". Se si tratta di seconda offerta il limite chilometrico sale a 250 km, mentre se si tratta di terza offerta va accettata in tutto il territorio nazionale.

LA PRIMA MOSSA TOCCA ALLL'INPS

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del dl l'Inps dà l'ok al modulo per la domanda.

DOMANDE A PARTIRE DA 5 MARZO

Il Rdc può essere richiesto dopo il 5 di ogni mese: il primo utile è marzo.

A CHI VA RICHIESTO IL REDDITO

Il Rdc, che arriva con una "normalissima" prepagata di Poste Italiane, potrà essere richiesto via web ma chi non ha dimestichezza con il mondo dell'online potrà andare agli uffici postali o al Caf. Entro 10 giorni lavorativi i dati devono essere comunicati all'Inps.

VERIFICA DELLE INFORMAZIONI

Ancora un'altra tappa: entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione delle informazioni, l'Inps verifica i i requisiti. Il via libera arriva entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.

STRANIERI, PALLA AI COMUNI

In attesa che nasca l'anagrafe nazionale della popolazione residente, sono i comuni a dover verificare i requisiti di residenza e soggiorno e poi comunicare le informazioni all'Inps tramite la piattaforma digitale.

IL RUOLO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Una volta che la domanda viene accettata, i beneficiari verranno contatti dai Centri per l'impiego. A questo punto scatta la formazione o il reinserimento lavorativo.