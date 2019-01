Scilipoti si reinventa ambasciatore del Vangelo

Antonio Scilipoti Isgrò ha detto basta con la politica. O almeno così sembra. Perché l'ex senatore di Forza Italia, tra i primi non eletti nella circoscrizione Puglia alle elezioni di marzo 2018, è stato nominato ambasciatore di buona volontà per la diffusione del Vangelo. Si tratta del mandato ufficiale di rappresentare i cristiani evangelici e non del Burkina Faso e delle nazioni federate - come Ghana e Angola - in Europa. A raccontarlo è stato il quotidiano online La fede quotidiana che ha realizzato anche una lunga intervista a Scilipoti. «Ritengo che si debba e si possa fare molto di più per i cristiani in Africa e il dialogo tra le religioni», ha spiegato al suo rientro dal Burkina Faso dove gli è stato conferito tale riconoscimento.

L'ANNUNCIO DEL VANGELO E IL RAPPORTO CON L'ISLAM

«Mi hanno dato il mandato di annunciare il Vangelo e di approfondire in Europa le relazioni con tutte le confessioni cristiane oltre che con il mondo islamico che non deve essere considerato un nemico a priori», ha spiegato Scilipoti Isgrò. «Dobbiamo riflettere che il problema delle migrazioni, spesso, è causato da motivi di odio religioso e questo non va bene», ha aggiunto. Anche per questo, quando era ancora senatore, aveva proposto una sora di piano Marhall: «Io non mi fermo al generico aiutiamoli a casa loro che sa talvolta di lavarsene le mani. Il continente africano è stato depredato dall’Occidente che ha responsabilità in questo».