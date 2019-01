Una nuova Dc è l'unica alternativa ai populisti gialloverdi

UNA RINNOVATA ESIGENZA DI PRESENZA CATTOLICA IN POLITICA

È scontato che i due anniversari vengano coniugati con questa rinnovata esigenza di presenza cattolica in politica. Da questo punto di vista il centenario più istituzionale è quello del Ppi: il popolarismo rappresenta una cultura per certi versi più moderna di quella democristiana, intriso com’è della profonda laicità che - paradosso della storia - un prete seppe imprimergli. Eppure, sui social la guest star è stato il divo Giulio, twittato, postato, aggredito e osannato da un popolo della Rete avviluppatosi in una serie di interventi divenuti velocemente virali. C’è da dire che Andreotti era in formato social quando ancora la Rete non esisteva: i suoi tweet erano le battute lapidarie e spesso leggendarie; le sue dirette Facebook erano le apparizioni televisive in punta di sorriso quando la retorica politica era paludata e contorta.