Trump ha ordinato di mentire sui suoi affari in Russia

Donald Trump ordinò al suo ex avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sulle trattative per costruire una Trump Tower a Mosca. È quanto emerge dalle carte in mano al procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, secondo quanto riporta il sito BuzzFeed citando fonti investigative.rump avrebbe anche appoggiato il piano messo a punto da Cohen di recarsi in visita in Russia durante la campagna presidenziale con l'obiettivo di incontrare il presidente Vladimir Putin. «Fai che avvenga», avrebbe detto il tycoon al suo legale. I due reporter di BuzzFeed Anthony Cormier e Jason Leopold hanno scritto che l'ufficio del procuratore ha saputo della direttiva di Trump di mentire al Congresso attraverso interviste con molti testimoni della società di Trump e email interne alla società, messaggi di testi e copie di altri documenti, poi è arrivata anche la conferma diretta di Cohen. Non si tratta della sola prova di un attività di ostruzione delle indagini Fbi da parte di Trump, hanno ricordato i giornalisti, ma questa rilevazione segna «una significativa nuova frontiera». Il motivo? Si tratta del «primo esempio conosciuto» di prova che Trump abbia «detto esplicitamente a un suo dipendente di mentire direttamente sui suoi affari in Russia». Durante la campagna dell'estate 2016, ha ricordato BuzzFeed «Trump ha veemente negato di avere alcun affare in Russia. Ma dietro alle scene, stava spingendo il progetto di Mosca, sperando di poter portare la sua società a un aumento di 300 milioni di dollari. In realtà secondo le fonti dell'inchiesta proprio durante la campagna avrebbe avuto almeno dieci incontri faccia a faccia con Cohen».