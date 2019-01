I video di Salvini accolto ad Afragola come se fosse Maradona

Un bagno di folla tra abbracci, baci, selfie e grida di incitamento: «Non mollare!». «Sei grande!». È stato accolto così Matteo Salvini ad Afragola (Napoli), come se fosse San Gennaro, o addirittura Diego Armando Maradona. Invece era "solo" il ministro dell'Interno, con l'ormai inseparabile divisa della polizia (colui che da militante leghista, nel 2009, cantava "senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani", ma è acqua passata). Il caloroso "benvenuto" è stato documentato sui canali social del "Capitano". Durante quella passerella tra il baccano, si riesce a udire in modo netto una sola richiesta politica, di un uomo in prima fila: «Non farci più pagare la scorta a Saviano!». Questione di priorità. Sullo scrittore di Gomorra Salvini non ha voluto replicare durante una successiva conferenza stampa: «Non perdo tempo a rispondere a Saviano».