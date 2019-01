Le criticità che incombono su reddito di cittadinanza e pensioni

La legge è chiara: quando finiscono i soldi, gli assegni del sussidio vengono rimodulati al ribasso, l'accesso all'uscita anticipata viene bloccato. Nella prima versione del decretone si prevedeva che i fondi non utilizzati per una misura potessero essere trasferiti sull'altra, in quella definitiva è stato deciso che il risparmio torni al Tesoro. Se non bastasse, nella relazione tecnica della Ragioneria si fa intendere che la stima sulla platea è stata fatta su dati parziali, visto che l'indice Isee preso come parametro non riporta tutte le condizioni economiche e patrimoniali necessarie per capire se un soggetto ha diritto o meno al reddito.

2. CENTRI PER L'IMPIEGO: UFFICI NON FORMATI E PERSONALE INSUFFICIENTE

In teoria dovrebbero essere queste strutture a garantire ai disoccupati sia la ricerca delle tre offerte sia corsi di formazione per ricollocarli in altre mansioni. Ma i centri, gestiti dalla Regioni, sono all'anno zero: hanno la metà dei dipendenti necessari, in molti casi non hanno mai svolto queste attività, in moltissimi mancano anche i computer. Per il loro rilancio il governo ha stanziato un miliardo di euro e autorizzato 4 mila assunzioni, la metà di quelle necessari. Senza contare che manca ancora un cronoprogramma tra il ministero del Lavoro e gli enti locali per definire il programma d'azione. A rendere ancora più complessa la situazione, la decisione del governo di reclutare i 3 mila navigator, i tutor, con Anpal Servizi: i soldi stanziati sono pochi (250 milioni di euro), ma soprattutto si rischia di farli assumere da una struttura formalmente sotto il controllo del ministero del Lavoro e staccata dai centri per l'impiego, dove dovrebbero lavorare.

3. OFFERTE DI LAVORO: COME CREARE 2 MILIONI DI POSTI?

Sui 5 milioni di soggetti destinatari del reddito, almeno 2 milioni saranno oggetto di un corso di formazione ad hoc e avranno l'erogazione dell'assegno vincolata all'accettazione entro un anno di almeno un'offerta di lavoro. Ma ci sono 2 milioni di posti di lavoro nuovi da creare d'emblée. In Italia quando va bene - cioè negli anni in ripresa - l'aumento dell'occupazione non supera il milione o il milione e mezzo di caselle. Risultato difficilmente raggiungibile nel 2019, anno che potrebbe chiudere con il Pil in aumento non più dello 0,8%. Senza contare che pur avendo allentati i limiti chilometrici - la prima offerta entro i 100 km, l'ultima in tutt'Italia - neppure le Regioni ricche hanno tanta necessità di manodopera e casomai cercano soltanto figure altamente formate, che il nostro sistema studentesco e universitario non riesce a garantire.

4. CONTROLLI: NIENTE ISPEZIONI MIRATE E A SORPRESA

Il pezzo che manca più palesemente nel reddito di cittadinanza è quello dei controlli sugli abusi. Le sanzioni per chi fa presente una documentazione falsa o fa lavoro nero sono molto severe: si parte con multe da 260 euro fino alla condanna a sei anni di carcere. Ma non c'è una vera filiera dei controlli. In teoria i centri per l'impiego e i Comuni dovrebbero denunciare tutte le possibili criticità alla Guardia di finanza, mentre l'Inps dovrebbe far quadrare tutti i pezzi (erogazione dell'assegno, condizioni patrimoniali...) Non è previsto invece uno strumento, come l'ispettorato del Lavoro, che faccia valutazioni preventive o ispezioni mirate e a sorpresa.