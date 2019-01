Per Rigopiano il governo ha copiato il decreto sulla strage di Viareggio

Dopo il decreto salva Carige, copiato pari pari da quello salva banche dell'esecutivo Gentiloni come svelato dal Sole 24 Ore, il governo gialloverde ha fatto un altro copia incolla, questa volta per dare il via libera ai risarcimenti per le vittime della tragedia di Rigopiano, dove il 18 gennaio 2017 una valanga travolse un hotel, causando 29 vittime. Di quella tragedia sopravvissero solo in undici, senza contare che sopravvissuti sono in qualche modo anche i famigliari che persero i loro cari. E a cui appunto il governo M5s - Lega ha voluto destinare dei fondi, in tempo per la commemorazione prevista il 18 gennaio e a cui partecipano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e a pensare male anche per le elezioni regionali previste il 10 febbraio. Peccato che come rivelato da Il Foglio l'emendamento al decreto Semplificazioni dal titolo «Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano» riprenda nelle sue parti principali parola per parola il testo scritto per la strage ferroviaria di Viareggio che provocò 32 morti e 25 feriti. A loro vennero destinati 10 milioni di euro di risarcimento attraverso un decreto firmato a larghe intese da Pd e Pdl, alle famiglie delle vittime di Rigopiano anche. Il testo è evidentemente lo stesso, anche se oggi, ha precisato il quotidiano, i fondi sono quelli delle casse del Viminale, allora erano come di consuetudine quelli del Ministero dell'economia e delle finanze. Anche l'ordine della distribuzione dei fondi è lo stesso: prima al coniuge, poi ai figli, poi al convivente e ancora a genitori, fratelli e sorelle ma solo se conviventi e infine conviventi a carico «negli ultimi tre anni precedenti all'evento». Così oggi i due leader dei partiti di maggioranza possono stringere le mani ai famigliari dei morti di quella tragedia con il provvedimento già scritto e presentato, e sia mai che qualcuno chieda loro il perché di quella cifra. Risponderanno anche questa volta «chieda a chi ci ha preceduto»?