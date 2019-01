Per Savona l'unione politica in Ue è «inevitabile»

«Dobbiamo arrivare all'unione politica, che sarà inevitabile». È questo l'auspicio espresso dal ministro per gli Affari europei Paolo Savona, il 18 gennaio a Cagliari dove è intervenuto a un convegno sul futuro dell'Europa. Savona non ha evitato critiche all'Unione europea, ricordando i limiti delle politiche e delle istituzioni attuali. «Io sono un 'europatito', ma non un 'euroentusiasta', perchè non vedo l'Europa che sarebbe necessaria», ha detto il ministro.